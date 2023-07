POL-PDLD: Neuburg - Einbruch in Kiosk am Epplesee

Steinfeld (ots) - Eine 57-jährige Frau wurde am Donnerstag, den 27.07.2023, Opfer eines Raubüberfalls. Die Geschädigte betrat gegen 12:30 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Oberen Hauptstraße in Steinfeld, als sie von hinten, durch zwei bislang unbekannte Täter, attackiert wurde. Diese entrissen der Frau eine Umhängetasche und flüchteten sodann mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Schweighofen. ...

