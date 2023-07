POL-HS: Gartentor entwendet

Geilenkirchen (ots) - Ein Leichtkraftrad welches an der Straße In der Au parkte, wurde durch bislang unbekannte Personen angezündet. Eine Zeugin bemerkte am Mittwoch, 19. Juli, gegen 1.15 Uhr den Brand und es gelang ihr, das Zweirad zu löschen. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen Brandstiftung und nahmen die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

