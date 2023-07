Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullideckel ausgehoben/ Polizei sucht Zeugen

Heinberg-Grebben (ots)

Als er mit seinem Pkw Audi den Parkplatz eines Fitnessstudios an der Grebbener Straße verlassen wollte, geriet ein 24-jähriger Heinsberger mit dem rechten Vorderrad in den Schacht eines Gullis, dessen Deckel offensichtlich zuvor durch bislang unbekannte Personen ausgehoben wurde. Dadurch entstand ein Schaden an seinem Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich am 29. Juni (Donnerstag), gegen 22.55 Uhr. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Personen, die beobachtet haben, wer den Gullideckel ausgehoben und ihn wenige Meter entfernt abgelegt hat. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell