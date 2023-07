POL-HS: Leichtkraftrad angezündet

Heinberg-Grebben (ots) - Als er mit seinem Pkw Audi den Parkplatz eines Fitnessstudios an der Grebbener Straße verlassen wollte, geriet ein 24-jähriger Heinsberger mit dem rechten Vorderrad in den Schacht eines Gullis, dessen Deckel offensichtlich zuvor durch bislang unbekannte Personen ausgehoben wurde. Dadurch entstand ein Schaden an seinem Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich am 29. Juni (Donnerstag), gegen 22.55 ...

