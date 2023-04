Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW schwerverletzt

Euskirchen (ots)

Am heutigen Mi., 12.04.2023, gegen 09:30 Uhr, kam es im Kreisverkehr am Europaplatz zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einer 22jährigen PKW-Fahrerin aus Euskirchen und einer 71jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Euskirchen. Beide befuhren nebeneinander den Kreisverkehr. In Höhe der Alten Gerberstraße wollte die Radfahrerin abbiegen und schlug dazu den Lenker nach rechts ein. Offenbar hatte sie den rechts neben ihr fahrenden PKW nicht bemerkt, stieß dabei an die vordere linke Fahrzeugecke des Autos und kam so zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Frau nach ersten Erkenntnissen schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das leicht beschädigte Damencityrad (geschätzter Schaden im unteren zweistelligen EUR-Bereich) konnte noch im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme ihren Angehörigen übergeben werden.

