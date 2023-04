Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferdiebstahl an der Evangelischen Kirche

Weilerswist (ots)

Der Diebstahl gleich mehrerer Meter kupferner Blitzableiter an frei zugänglichen Außenseiten der Evangelischen Kirche in der Martin-Luther-Straße wurde am vergangenen Sa., 08.04.2023 festgestellt und zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter hatten vermutlich im Tatzeitraum vom Mi., 05.04.2023 bis dahin den Metalldraht abgeschnitten und teilweise dadurch auch noch Beschädigungen an der Vorderfront verursacht. Über die Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, insbesondere verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum, können jeder Polizeidienststelle, gerne auch über die Rufnummer 02251/799-0, der Polizei mitgeteilt werden.

