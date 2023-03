POL-PDWIL: amtsbekannte Person erneut auffällig, polizeiliche Platzverweise ausgesprochen

Daun (ots) - Am 07.03.2023 gegen 18:40 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem gemeldeten Brand in der Bahnhofstraße in Daun aus. Relativ schnell konnte insofern Entwarnung gegeben werden, als dass festgestellt wurde, dass es lediglich im Kamin zu einer kleinen Brandentwicklung kam. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte kam es zu keinerlei Schaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

