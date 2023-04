Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Waschanlage

Mechernich (ots)

Im Tatzeitraum vom Mo., 10.04.2023, 13:00 Uhr bis Di., 11.04.2023, 06:40 Uhr wurde durch den Einbruch in einen Büroraum einer gewerblichen Waschstraße am Georges-Girard-Ring Bargeld in einer mittleren vierstelligen EUR-Höhe und einige Computerteile entwendet. Bislang unbekannte Täter hatten sich durch Aufbrechen einer rückwärtigen Tür Zugang ins Objekt verschafft und u. a. einen Tresor gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Sachschaden in einer oberen dreistelligen EUR-Höhe. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, insbesondere verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum, können jeder Polizeidienststelle, gerne auch über die Rufnummer 02251/799-0, der Polizei mitgeteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell