Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Briefkasten des Amtsgerichts beschädigt

Unbekannte sorgten am vergangenen Wochenende für einen Schaden am Briefkasten des Amtsberichts Buchen. Der oder die Täter beschädigten zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 7.15 Uhr am Montag den Kasten in der Amtsstraße vermutlich durch Tritte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Radmuttern gelöst - erst während der Fahrt bemerkt

Die Radmuttern eines geparkten Toyotas lösten Unbekannte in der Nacht auf Freitag in Walldürn. Der Besitzer des grauen Pkws parkte diesen am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz der Basilika gegenüber des Kindergartens in der Hauptstraße. Als er am Freitag gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrzeug nach Rippberg fuhr, hörte er einen lauten Knall. Als er auf dem Seitenstreifen anhielt bemerkte er, dass die Radmuttern an seinem linken Vorderrad gelöst wurden. Nur aus Zufall kam es nicht zu einem Unfall. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

