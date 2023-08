Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Spiegelschaden am Corsa + Einmal Sachbeschädigung an und einmal Diebstahl aus Auto + Alkoholisiert und aggressiv + Einbruch gescheitert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wolzhausen - Spiegelschaden am Corsa

Steinschlag, mutwillig beschädigt oder Unfallflucht? Lediglich der Schaden am Spiegelglas des linken Außenspiegels steht fest, nicht aber der Hergang, der dazu führte. Der betroffene graue Opel Corsa C mit dem Kennzeichen aus BID stand zur fraglichen Zeit am Montag, 07. August, zwischen 13 und 16 Uhr, vor dem Anwesen Scheld-Lahn-Straße 3. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Neustadt - Einmal Sachbeschädigung an und einmal Diebstahl aus Auto

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 07. August, ging die Scheibe der Fahrertür auf unbekannte Weise zu Bruch. Der silberne VW Polo parkte zur fraglichen Zeit zwischen 21 und 08.55 Uhr auf einem Parkplatz eines Grundstücks in der Straße Am Struthteich. Es gibt keine Spuren, die auf eine Durchsuchung des Autos hindeuten. Im Auto fehlt nichts und es gab auch nichts, was man hätte stehlen können. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung.

In der gleichen Nacht kam es zwischen 21 und 06.30 Uhr in der Turmstraße zu einer weiteren Straftat an einem Auto. Der Täter verschaffte sich auf einem Parkplatz Zugang in einen schwarzen VW mit einem OL-Kennzeichen und durchsuchte den gesamten Innenraum. Er stahl alles was er finden konnte und packte dabei sogar Kartons aus. Aus dem Auto fehlen persönliche Dokumente, Münzgeld und Armbanduhren. Wer hat in den genannten Straßen oder in unmittelbarer Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Neustadt - Alkoholisiert und aggressiv

Die Polizei Stadtallendorf musst am Montagabend, 07. August, um kurz nach 23 Uhr einen 44 Jahre alten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Der hochaggressive und deutlich alkoholisierte Mann, der zuvor andere Bedroht und verletzt hatte, sperrte sich massiv gegen die eröffnete Festnahme und es gelang nur unter großen Mühen ihn zur Verhinderung weiterer Handlungen zu fesseln. Der Mann titulierte schon in Neustadt und dann auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle und später auch darin alle mit ihm befassten Polizeibeamten mit den wüstesten Beschimpfungen und Beleidigungen, für die er sich dann demnächst vor Gericht verantworten muss. Sowohl der 44jährie als auch die Polizisten blieben körperlich unversehrt.

Kirchvers - Einbruch gescheitert

Der oder die Einbrecher scheiterten den Spuren nach an zwei Terrassentüren. Zwar entstand durch die Hebelversuche an beiden Türen ein Sachschaden, aber die Sicherheit der Türen reichte aus, dem oder den Tätern ein Eindringen zu verwehren. Der Einbruchsversuch in das Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße war zwischen 23 Uhr am Sonntag und 19 Uhr am folgenden Montag, 07. August. Wer hat in dieser Zeit in der Wilhelmstraße oder generell in Kirchvers fremde Personen oder Autos gesehen? Wer hat ungewöhnliche oder verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

