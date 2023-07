POL-SE: Quickborn - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Parkplatz

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 25.07.2023, ist es im Birkenredder in Halstenbek zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Unbekannte drangen zwischen 09:30 und 23:30 Uhr in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume. Nach dem bisherigen Stand wurde nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche ...

