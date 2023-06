Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe- Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim:

Remchingen (ots)

Raub auf Tankstelle:

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28. Juni 2023, 15:50 Uhr

Wie bereits berichtet, wurde am frühen Mittwochmittag in Remchigen eine Tankstelle überfallen. Der mutmaßliche Täter wurde im Zuge der Fahndungsmaßnahmen festgenommen und wurde heute im Laufe des Vormittags dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

