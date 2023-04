Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Heiligenhaus - 2304027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Dienstag (11. April 2023) in die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Humboldt-Straße in Birth eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 11:45 Uhr und 17 Uhr entwendeten die Einbrecher hierbei unter anderem eine Kamera und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Dienstag (11. April 2023) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Dresdener Straße in Heiligenhaus-Mitte eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die Täter gegen kurz nach 17:20 Uhr durch ein halb geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung eingestiegen, wo sie unter anderem Schmuck entwendeten. Zeugen konnten anschließend beobachten, wie ein dunkler Pkw mit durchdrehenden Reifen vom Tatort flüchtete. Die Zeugen alarmierten die Polizei, welche die Verdächtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung jedoch leider nicht mehr antreffen konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell