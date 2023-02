Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizisten angegriffen+elektroschocker und Springmesser beim 17-Jährigem sichergestellt+Einbruch in Lindener Fahrradgeschäft+Betrugsmasche erkannt+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen: Portemonnaie entwendet

Trotz Aufforderung gab ein unbekannter Mann den Geldbeutel einer 24-Jährigen nicht zurück. Die Gießenerin stand am Donnerstag gegen 14.45 Uhr an einer roten Ampel. Nachdem ihr aus der Jackentasche ihre Geldbörse fiel, hob sie ein fremder Fußgänger auf. Die 24-Jährige forderte das Portemonnaie zurück. Der Unbekannte gab ihn nicht zurück und flüchtet? Wer hat diesen Vorfall mitbekommen und kann Angaben zur Identität des Diebes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Polizisten angegriffen

Als eine Streife einem wohnsitzlosen alkoholisierten Mann aufgrund des eisigen Wetters am Marktplatz helfen wollte, griff dieser die Beamten an. Die Polizisten erlitten glücklicherweise keine Verletzungen und nahmen den 24-Jährigen fest. Auf der Polizeiwache musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Anschließend durfte er im Gewahrsam seinen Rausch ausschlafen. Zeugen, die den Angriff am Donnerstag gegen 23.15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Nach Fluchtversuch Elektroschocker und Springmesser bei 17-Jährigem sichergestellt

Als zivile Beamte im Skaterpark in der Ringallee am Donnerstag gegen 14.40 Uhr eine Gruppe Jugendlicher kontrollieren wollten, flüchtete ein 17-Jähriger. Nach etwa 40 Metern rutsche er auf dem Rasen aus und die Beamten nahmen ihn zunächst fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und ein Springmesser und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache und Verständigung seines Vaters konnte er wieder gehen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Linden: E-Bikes entwendet

Auf mehrere E-Bikes hatten es Einbrecher in der Carl-Benz-Straße abgesehen. Am Freitag gegen 00.55 Uhr schlugen sie die Scheibe eines Fahrradgeschäfts ein und stiegen ins Gebäude. Mit drei Bikes suchten sie anschließend das Weite. Wer hat dort Freitagfrüh verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Betrug erkannt

Zwei Gießenerinnen erkannten am Donnerstag glücklicherweise die Betrugsmasche "Anruf falscher Polizeibeamter".

Eine 82-Jährige erhielt gegen 10.00 Uhr einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verursacht und eine Frau schwer verletzt. Er sei nun in Haft und käme gegen eine Kaution in Höhe von 4.000 Euro wieder frei. Bevor die Seniorin das Geld von der Bank abholen wollte, kamen ihr Zweifel und sie informierte die Polizei.

In einem Telefonat mit einer 61-jährigen Gießenerin gaben sich Betrüger als Polizeibeamter und Staatsanwalt aus. Ihre Tochter sitze in Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution, welche sie zum Landgericht bringen solle, käme ihre Tochter wieder frei. Als die 61-Jährige zur Bank fuhr, fuhr sie an der Wohnanschrift ihrer Tochter vorbei und rief sie an. Daraufhin erkannte sie den Betrugsversuch.

Weitere Informationen zu den Betrugsmaschen erhalten Sie auch auf der Internetseite der Polizei Hessen, www.polizei.hessen.de, sowie bei den Kriminalpolizeilichen Beratern, darunter Claudia Zank im Landkreis Gießen (Telefonnummer 0641/7006-2050).

Gießen: Ladendiebstahl gescheitert

In einem Bekleidungsgeschäft im Seltersweg versuchte ein 51-Jähriger am Donnerstag gegen 13.20 Uhr Bekleidung im Wert von fast 80 Euro zu entwenden. Eine Angestellte beobachtete den Ladendieb, als dieser ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Bei seiner Ausführung trug er ein Messer in seiner Jackentasche. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen gegen den wohnsitzlosen Mann ein.

Gießen: Unbekannter schlägt gegen Haustür

In der Frankfurter Straße schlug ein Unbekannter gegen die Tür eines Einfamilienhauses. Dabei splitterte das Glas. Die Sachbeschädigung dürfte sich zwischen 23.00 Uhr am Dienstag und 08.30 Uhr am Mittwoch ereignet haben. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Täter nach PKW-Aufbruch festgenommen

Die Polizei konnte nach einem PKW-Aufbruch in der Alicenstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 30 Jahren festnehmen. Gegen 02.40 Uhr warf das Duo die Scheibe eines geparkten Nissan ein. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete die Beiden. Er hatte kein Handy dabei, um die Polizei zu informieren und fuhr weiter. Zufälligerweise geriet er dann in eine Verkehrskontrolle, so dass er den Beamten seine Beobachtungen schildern konnte. Die Polizei konnte wenig später die Diebe, zwei Asylbewerber aus Algerien, festnehmen. Bei einem Täter befand sich tatsächlich noch ein Glassplitter in der Hand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler das Duo wieder.

Grünberg: Verkehrskontrolle in Laubach und Lich

Beamte der Polizeistation Grünberg führten Donnerstagvormittag und Donnerstagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 07.30 und 11.00 Uhr passierten in der Bahnhofstraße in Laubach über 50 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren lediglich vier Fahrzeug zu schnell unterwegs und zwei Fahrern waren nicht angeschnallt. Anschließend bauten die Polizisten ihre Messtechnik in der Hungener Straße in Lich auf. Von 69 gemessenen Fahrzeugen, waren acht zu schnell.

Gießen: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Mittwochfrüh (08.Februar) gegen 6.35 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Linden in einem VW die Wilhelmstraße. In Höhe der Hausnummer 42 kam der VW-Fahrerin ein zunächst Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der Unbekannte stieg kurz aus, fuhr dann jedoch weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen führten zu einem 33-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Werbeschild beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch (08.Februar) gegen 8.00 Uhr die Rathausstraße in Ettingshausen. Auf Höhe der Hausnummer 26 touchierte der Unbekannte ein Werbeschild und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Grünberg: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr am Donnerstag (09.Februar) gegen 6.15 Uhr die Landstraße 3127 von Beltershain in Richtung Geilshausen. Im Begegnungsverkehr kam es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. An einem weißen Ford Transit entstand ein Schaden in Höhe von 80 Euro. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Hungen: Unfallflucht auf Parkplatz

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Opel nach einer Unfallflucht von Donnerstag (02.Februar) auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Gießener Straße. Ein Unbekannter touchierte gegen 12.00 Uhr den weißen Corsa am vorderen, rechten Kotflügel und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Lollar: Skoda beschädigt

Zwischen Mittwoch (08.Februar) 22.00 Uhr und Donnerstag (09.Februar) 11.55 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Gießener Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Octavia zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Nissan gestreift

Am Donnerstag (069.Februar) gegen 18.35 Uhr beabsichtigte eine 23-jährige Frau aus Gießen in einem Renault von dem Gelände einer Tankstelle im Schiffenberger Tal zu fahren und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 42-jährige Frau in einem Skoda befuhr am Donnerstag (09.Februar) gegen 13.10 Uhr die Bundesstraße 49 von Wetzlar nach Gießen. An der Anschlussstelle Lahnfeld kam die Skoda-Fahrerin von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag (09.Februar) gegen 15.00 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Pohlheim in einem Peugeot die Ringstraße in Leihgestern und beabsichtigte in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den Opel einer 29-Jährigen aus Marburg und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden PKWs entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Leicht Verletzte nach Unfall

Eine 38-Jährige aus Gießen in einem BMW befuhr am Donnerstag (09.Februar) gegen 14.20 Uhr die Frankfurter Straße in Klein-Linden in Richtung Landstraße 3475. In Höhe der Hausnummer 367 wollte die BMW-Fahrerin abbiegen, um dort zu parken. Dabei übersah sie offenbar den Opel einer 29-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Opel-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Auffahrunfall

Am Donnerstag (09.Februar) gegen 10.35 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann in einem Opel die Niddaer Straße in Hungen und beabsichtigte auf die Bundesstraße 457 in Richtung Lich abzubiegen. Offenbar fuhr der Opel-Fahrer in einem zu großen Bogen und fuhr auf den Dacia eines 59-Jährigen auf, der auf der Linksabbiegerspur stand. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 70-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 0,94 Promille. Der 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

