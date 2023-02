Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fahrzeuge aufgebrochen+PKW sichergestellt+Einfach zugeschlagen+Sachbeschädigung+ Verkehrsunfälle und Unfallfluchten+20 Fahrzeugführer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot

Hungen/Reiskirchen/Grünberg: Fahrzeuge aufgebrochen

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen in Hungen, den Hungener Ortsteilen, Grünberg und Reiskirchen beschäftigt seit Montag ( 06. Februar) die Grünberger Polizei. Dienstagvormittag erstatteten sieben Betroffene Anzeige bei der Polizei

In der Straße "Im Bahndamm" machten sich die Unbekannten in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Pritschenwagen und einem weißen Ford Transit zu schaffen. Sie entwendeten daraus Baumaschinen sowie Werkzeuge im Gesamtwert von 7.500 Euro.

Offenbar ohne Beute flüchteten die Diebe nach einem Aufbruch eines weißen Vito in der Graubergstraße im Hungener Ortsteil Villingen. Auch im Ortsteil Nonnenroth blieb es bei einem Versuch. Die Diebe versuchten vor einem Hotel in der Hauptstraße einen Ford Transit aufzuhebeln und scheiterten.

In der Straße "Lindenau" in Lindenstruth machten sie sich an einem weißen Sprinter zu schaffen. Sie warfen zwischen Montag und Dienstag die Beifahrerscheibe des Pritschenwagens ein und entwendeten Baumaschinen sowie -geräte im Wert von etwa 4.000 Euro. Nachdem die Diebe die Scheibe eines orangefarbenen VW-Kleinbus im Harbacher Weg in Reiskirchen-Ettingshausen einschlugen, wurden sie offenbar nicht fündig und flüchteten ohne Beute.

Auch in dem Grünberger Ortsteil Harbach waren die Diebe unterwegs. Sie schlugen einen im Lindenstruther Weg in Harbach geparkten weißen Ducato ein. Ob sich die Langfinger mit Diebesgut oder ohne aus dem Staub machten, ist der Polizei noch nicht bekannt.

Wem ist dort in der Nacht von Sonntag auf Dienstag etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Diebe machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: PKW mit manipulierter Abgasanlage sichergestellt

Aufgrund von Auffälligkeiten an der Abgasanlage eines Audi stellten Polizisten das Fahrzeug eines 21-Jährigen sich. Der junge Mann fiel am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Nordanlage auf. Es ergaben sich Hinweise auf Manipulationen an der Abgasanlage. Eine Schallpegelmessung ergab eine Überschreitung des zulässigen abzüglich der Toleranz von 9 db(A). Die Beamten stellten den PKW sicher. Das Auto wird in den nächsten Tagen von einem Sachverständigen begutachtet.

Gießen: Vergessenes Handy mitgenommen

Nachdem ein 27-Jähriger aus Wettenberg sein Handy an der Rewe-Kasse am Marktplatz vergaß, nahm es ein Dieb offenbar einfach mit. Der Besitzer befand sich am Dienstag gegen 08.40 Uhr an der Kasse. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einfach zugeschlagen

In der Dammstraße schlug Montagabend eine unbekannte Frau eine 23-Jährige aus Gießen. Die Gießenerin war am Montag gegen 22.15 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als die Unbekannte offenbar mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf des Opfers schlug. Die 23-Jährige verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Wer hat den Übergriff in der Dammstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Handtasche und Rucksack aus PKW entwendet

Mit einer Handtasche und einem Rucksack machte sich ein Dieb in der Straße "Neustadt" aus dem Staub. Der Unbekannte schlug am Dienstag gegen 13.50 Uhr die Scheibe eines geparkten schwarzen Mercedes Vito ein und entwendete daraus das Diebesgut. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Drogenfahrt

Ohne Führerschein und offenbar unter dem Einfluss von Drogen war ein 25-jähriger Autofahrer in der Straße "Perchstetten" in Lang-Göns unterwegs. Eine Streife stoppte den jungen Mann am Dienstag gegen 15:45 Uhr. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache

Gießen: Pflasterstein gegen Türscheibe geworfen

Einen Schaden an der Tür eines Mehrfamilienhauses hinterließen Unbekannte in der Marburger Straße. Sie warfen zwischen 16.00 Uhr am Freitag (03. Februar) und 09.30 Uhr am Montag einen Pflasterstein gegen den Eingang. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfallflucht in der Kantstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (07.Februar) zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr einen in der Kantstraße geparkten grauen Mazda CX-3 an der vorderen Stoßstange und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Langgöns: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Freitag (13.Januar) 0.00 Uhr und Donnerstag (26.Januar) 11.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Landstraße 3129 von Pohlgöns in Richtung Niederkleen. Aus unbekannter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Bankette und einen Leitpfosten. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren

Zwischen Montag (30.Januar) 0.00 Uhr und Donnerstag (02.Februar) 10.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Verkehrsschild in der Gießener Straße. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Dienstagnacht (07.Februar) gegen 1.15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Rollerfahrer einen Feldweg zwischen Bellersheim und Berstadt. Offenbar aufgrund Alkoholkonsums geriet der Rollerfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der 38-Jährige 1,11 Promille.

Gießen: Gemeinsame Verkehrskontrollen - 20 Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot

Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Lich und zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes führte der regionale Verkehrsdienst Verkehrskontrollen am Mittwoch im Stadtgebiet durch. Zwischen 12.00 und 15 Uhr stoppten sie über 23 Fahrzeuge. Fünf Fahrer nahmen es mit der Anschnallpflicht nicht so genau. Sie mussten ein Verwarngeld von jeweils 30 Euro bezahlen. Acht Fahrzeuglenker konnten ihre Finger nicht vom Handy lassen. Sie erhalten in den nächsten Tagen von der Bußgeldstelle ein Schreiben. Zwei Fahrer verstießen gegen die Ladungssicherung. Ein Fahrer war ohne Führerschein unterwegs.

Nach einer kleinen Pause überwachten die Beamten zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr das Durchfahrtsverbot über die Konrad-Adenauer-Brücke. Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 3,5 Tonnen und einer Breite von über 2,20 Meter dürfen nicht über die Brücke fahren. 20 Fahrzeugführer hielten sich nicht daran und müssen ein Bußgeld zwischen 40 und 100 Euro Euro zahlen.

