Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Besonderen BMW Kühlergrill gestohlen

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel

In der Zeit von 12 Uhr am Donnerstag und 18 Uhr am folgenden Freitag, 04. August, stahlen Diebe von einem blauen BMW die in Fahrtrichtung gesehen rechte Hälfte des Kühlergrills. Der Teil der Niere ist deshalb besonders, weil ein Hufeisen mit dem hessischen Brandzeichen für Pferde angebracht war. Damit übersteigt der ideelle deutlich den materiellen Wert. Der 320i parkte zur Tatzeit auf der Straße vor dem Anwesen Asternweg 4. Wo ist dieses Kühlergrillteil seither aufgetaucht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ein Bild des gestohlenen Teils des Kühlergrills steht zur Ansicht und zum Herunterladen unter www.polizeipresse.de zur Verfügung.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell