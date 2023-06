POL-PDWIL: umweltgefährdender Umgang mit Eternitplatten

Berndorf (ots) - Am 08.06.2023 gegen 18:25 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades die K 58 von Berndorf kommend in Richtung der Einmündung nach Wiesbaum. Hier mißachtete er die Vorfahrt einer Motorradgruppe, so dass es zu mehreren Ausweichmanövern innerhalb der Gruppe kam. Letztlich gelang es einem 41-jährigen Motorradfahrer aber nicht mehr, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, so dass dieser ...

