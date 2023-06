POL-PDWIL: Rauchentwicklung am Rande der Lieser

Hinterweiler (ots) - Am 08.06.2023 gegen 20:00 Uhr gerieten ein 47-jähriger Drachenflieger und seine 31-jährige Begleiterin im Landeanflug auf den Flugplatz in Hinterweiler in eine Windböe aufgrund des gestrigen Unwetters, so dass der Landeanflug nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Der Drachenflieger geriet ins straucheln und die 31-jährige Begleiterin wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

