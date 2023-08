Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Schleuserfahrzeug in Pirna verunfallt - Schleuser gestellt

Pirna (ots)

Am 31. August 2023, gegen 00:02 Uhr, beabsichtigten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 Anschlussstelle Bad Gottleuba einen Kleintransporter Iveco mit deutscher Zulassung aus dem Zulassungsbezirk Hamburg zu kontrollieren. Die Signale der Beamten ignorierte der Fahrer jedoch, setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und unter lebensbedrohlichen Umständen über die Anschlussstelle Bahretal in Richtung Pirna fort. Am Kreisverkehr Pirna-Zehista verunfallte das Fahrzeug, indem es mehrmals über die Bordsteinkanten fuhr.

Nachdem das Fahrzeug zum Stehen kam, flüchteten Fahrer und Beifahrer. Beide konnten in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden. Auf der Ladefläche des Fahrzeuges befanden sich insgesamt 23 syrische Staatsangehörige, darunter eine Frau und ein Kleinkind.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgen durch die Bundespolizei in Berggießhübel.

Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel und der Staatsanwaltschaft auch zu möglichen weiteren Hintermännern der Tat dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen und vermeintlichen Schleuserfahrzeugen nimmt die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel entgegen. Die Dienststelle ist telefonisch unter 035023-676 300 zu erreichen. Weiterhin können Sie die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

