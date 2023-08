Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto aufgebrochen

Am Dienstag sollen Unbekannte in Laupheim einen Audi aufgebrochen haben.

Ulm (ots)

Am Dienstag beobachtete eine Zeugin zwischen 16.30 und 16.45 Uhr drei männliche Personen in der Ulmer Straße. Die Männer schlichen wohl um mehrere Fahrzeuge in der Tiefgarage eines Supermarkts. Kurz darauf fuhren die Unbekannten mit einem VW davon. Kurze Zeit später traf die Polizei ein und stellte fest, dass an einem Audi eine Scheibe beschädigt und aufgehebelt war. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Verdächtigen und dem Pkw-Aufbruch besteht. Hierzu bittet sie um Hinweise von weiteren Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Die drei Männer im Alter von etwa 30 Jahren waren mit einem grauen VW Tourag unterwegs. Alle drei waren wohl mit heller Jacke und dunkler Hose bekleidet.

Hinweis:

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

