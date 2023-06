Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Frontscheibe beschädigt

Freiburg (ots)

Breisach - Nicht unerheblicher Schaden wurde an der Frontscheibe eines weißen Pkws, VW Golf, mit italienischer Zulassung, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07./08. Juni 2023, auf einem eingezeichneten Parkplatz in der Kapuzinergasse abgestellt war, verursacht. Mittels einem Stein oder ähnlichem Gegenstand wurde gegen die Frontscheibe geschlagen, so dass diese zersprang. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

