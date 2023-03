POL-PDWIL: wechselseitige Körperverletzung zwischen Lebensgefährten wird öffentlichkeitswirksam

Greimerath (ots) - Am Freitagabend, den 17.03.2023, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um im Zeitraum zwischen 20.55 Uhr und 21.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Ober Schneidersgarten" einzubrechen. Die Täter hebelten eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür auf, drangen in das Haus ein und entwendeten Schmuck sowie ein iPad. Zeugenhinweise zu Tat und Tätern werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260. ...

mehr