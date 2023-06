POL-FR: Freiburg L124 Fahrverbotsverstöße auf der Schauinslandstrecke

Freiburg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 01.06.2023, gg. 23.40 Uhr, sei ein 31-Jähriger von vier Männern massiv zusammengeschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in Freiburg-Weingarten, in der Sulzburger Straße. Auf den Mann wurde dabei erheblich, teils mit Eisenstangen, eingeschlagen, so dass er multiple Verletzungen auch am Kopf ...

