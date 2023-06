POL-FR: Freiamt: Betrunken gegen einen Baum geprallt

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der in den vergangenen Tagen am Rhein bei Efringen-Kirchen und Istein aufgetreten ist. Am Montag, 05.06.2023 wurde er gegen 17:00 Uhr am "Isteiner Schwellen" gesehen. Laut Zeugenaussagen war er zirka 50 Jahre alt, hatte sonnengebräunte Haut und eine schlanke Statur. Am 07.06.2023, gegen 19:15 Uhr, ...

mehr