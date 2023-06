Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Istein: Exhibitionist am Rhein - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der in den vergangenen Tagen am Rhein bei Efringen-Kirchen und Istein aufgetreten ist. Am Montag, 05.06.2023 wurde er gegen 17:00 Uhr am "Isteiner Schwellen" gesehen. Laut Zeugenaussagen war er zirka 50 Jahre alt, hatte sonnengebräunte Haut und eine schlanke Statur. Am 07.06.2023, gegen 19:15 Uhr, fiel eventuell der gleiche Mann in Efringen-Kirchen am "Rheinauenweg" mit exhibitionistischen Handlung auf. Laut Zeugenaussagen war dieser Mann zirka 55 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kurze, graue Haare und sehr ausgeprägten "Geheimratsecken". Gesehen wurde er mit freiem Oberkörper und sonnengebräunter Haut. Später soll er in blaues T-Shirt getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621/176-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell