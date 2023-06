POL-FR: Riegel a. K.: Unter Einfluss von Drogen mit gestohlenem Motorrad verunfallt

Freiburg (ots) - Bereits am Samstag, 27.05.2023, zwischen 12 Uhr und 13.50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straßen "Allmendsberg" in Freiamt gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Toyota. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand hinten rechts ein Sachschaden in Höhe von rund ...

mehr