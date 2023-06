POL-FR: Freiamt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 05./06.06.2023 brachen unbekannte Täter in den Bauhof Jestetten in der Hohenkrähenstraße 1 ein. Entwendet wurde ein Motorroller, der später im Auweg aufgefunden werden konnte. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Jestetten, Telefon 07745/7234 zu melden. Medienrückfragen bitte an: ...

