POL-FR: Lörrach: Geldbeuteldiebstahl aus Pkw mit anschließendem Kartenmissbrauch - Zeugen gesucht

Am Freitag, 02.06.2023, gegen 14:30 wurden in Lörrach auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Robert-Bosch-Straße eine Geldbörse aus einem Fahrzeug entwendet. Innerhalb kurzer Zeit danach wurden mittels der Geldkarten aus zwei Zigarettenautomaten in der Goethestraße in Lörrach-Stetten und in der Wallbrunnenstraße in Lörrach rund 40 Schachteln Zigaretten gezogen. Vor dem Lebensmitteldiscounter wurden zwei Männer gesehen, die sich verdächtig verhalten haben sollen. Einer soll beige Arbeitskleidung getragen haben. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621/176-0, bittet Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten in der Robert-Bosch-Straße, in der Goethestraße und der Wallbrunnenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

