POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Auto auf Parkplatz zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Lkrs. Waldshut, 79725 Laufenburg, Hochstraße Am 06.06.23, gg. 15.45 Uhr, kam es in Laufenburg in der Hochstraße in einem der dortigen "Hochhäuser" zu einem Wohnungsbrand mit bislang unbekannter Ursache. Die in dem Gebäude befindlichen Personen konnten allesamt unverletzt ins Freie gelangen. Der Brand wurde zwischenzeitlich gelöscht, allerdings unterliegt das gesamte Gebäude einer starken Verauchung! ...

