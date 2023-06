Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Unteren Dorfstraße stelle am Dienstag, 06.06.2023 gegen 07.30 Uhr eine 44 Jahre alte Frau ihren VW Passat am Straßenrand ab. Als sie gegen 08.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses schwer beschädigt. Die komplette Beifahrerseite war zerkratzt, der Außenspiegel abgefahren und der hintere rechte Reifen war platt. Die Beschädigungen am Passat belaufen sich auf rund 8000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell