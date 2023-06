Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten Mann von Mehreren zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 01.06.2023, gg. 23.40 Uhr, sei ein 31-Jähriger von vier Männern massiv zusammengeschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in Freiburg-Weingarten, in der Sulzburger Straße. Auf den Mann wurde dabei erheblich, teils mit Eisenstangen, eingeschlagen, so dass er multiple Verletzungen auch am Kopf davontrug. Zudem wurde das Auto des Mannes mit der Stange beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und sucht nun Zeugen. Vermutlich wurde das Geschehen von Anwohnern und Passanten beobachtet. Diese werden gebeten sich unter Tel.: 0761-882-2880, zu melden.

