Ulm (ots) - Kurz vor 10 Uhr fuhr der 65-Jährige in der Hauptstraße in einer Grundstückszufahrt langsam rückwärts. Dabei übersah er einen 38-jährigen Mann. Den berührte der Renault leicht mit der Stoßstange. Der 38-Jährige war wohl dadurch so erzürnt, dass er mit seiner Kaffeetasse die Heckscheibe am ...

mehr