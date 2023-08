Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Einbrecher finden Tresor

Am frühen Dienstagmorgen brachen Unbekannte in eine Apotheke in Böhmenkirch ein.

Ulm (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr hebelten Unbekannte gewaltsam das Eisenschloss am Eingang auf. Anschließend gelangten die Einbrecher in das Geschäft in der Friedhofstraße. Auf der Suche nach Beute fanden sie einen etwa 150 Kilogramm schweren Tresor. Den nahmen sie komplett mit. Darin sollen sich Bargeld und Medikamente befunden haben. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte.

Die Kriminalpolizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat in der Nacht auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhofstraße gesehen?

- Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

