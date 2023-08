Ulm (ots) - Der Mann war gegen 14.30 Uhr in der Altheimer Straße in Richtung Altheim unterwegs. Dahinter fuhr ein Auto. Wegen dem wechselte der Radler von der Straße auf den Gehweg. Dabei überfuhr er die Bordsteinkante und kam selbstverschuldet zu Fall. Der 41-Jährige trug bei dem Sturz leichte Schürfwunden am ...

mehr