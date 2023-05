Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Baustellencontainer aufgebrochen und Baumaschinen entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (28.-29.4.) hatten es Kriminelle auf zwei Baustellencontainer in einem Neubaugebiet im Michael-Ende-Weg abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter gewaltsam die Lagerräume auf und entwendeten daraus Baumaschinen sowie Gerätschaften im Wert von mehr als 5000 Euro. Für den Abtransport dürften sie ein Transportfahrzeug benutzt haben. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittlers des Kommissariats 42 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06204/93770 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

