Ulm (ots) - Vermutlich in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr hebelten Unbekannte gewaltsam das Eisenschloss am Eingang auf. Anschließend gelangten die Einbrecher in das Geschäft in der Friedhofstraße. Auf der Suche nach Beute fanden sie einen etwa 150 Kilogramm schweren Tresor. Den nahmen sie komplett mit. Darin ...

