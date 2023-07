POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Attenhausen (ots) - Am 24.07.2023 gegen 16:04 Uhr kam es auf der L323 (Ortsstraße) in der Ortslage Attenhausen im Einmündungsbereich zur K 16 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Motorradfahrer befuhr die L323 aus Fahrtrichtung Singhofen kommend in Fahrtrichtung Bremberg und rutschte in einer leichten Linkskurve auf kleinen, sich auf der Straße befindlichen Kügelchen aus und kam dadurch zu Fall. Der ...

