Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bogel - Mehrere Fahrraddiebstähle am Wochenende

Bogel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in der Ortslage von Bogel mehrere Fahrräder entwendet. Hierbei handelte es sich um E-Bike und Trekkingräder. Es ist möglich, dass die Fahrräder verkauft werden sollen, sodass darum gebeten wird, bei verdächtigen Verkäufen von Fahrrädern die Polizei zu informieren. Hinweise zu den aktuellen Fahrraddiebstählen in Bogel werden an die Polizeiinspektion Sankt Goarshausen erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell