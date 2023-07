POL-PDMT: Verkehrskontrollen im Bereich Mogendorf

Rennerod (ots) - Am 23.07.2023 wurden gegen Abend, in der Straße "Zur Alten Brauerei" in der Ortslage Rennerod, mehrere Gullideckel durch unbekannte Personen ausgehoben und auf dem angrenzenden Gehweg abgelegt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Pressestelle Telefon: 02663 ...

