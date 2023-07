Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kraftfahrzeug - Spritztour mit Folgen

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 22.07.2023 bediente sich in den Abendstunden ein 16jähriger aus Reichshof stammender dem Fahrzeugschlüssel des Porsche seines Vaters in dessen Abwesenheit aus dessen Haus und fuhr damit im Hachenburger Stadtgebiet herum. In diesem Zusammenhang stieg ein 17 jähriger, - ebenfalls aus Reichshof stammender Kumpel des Fahrers mit ein und übernahm das Steuer. PKW samt Insassen konnten im Weiteren durch den Fahrzeugsuchenden Vater in der Geschwister-Scholl-Straße zum Anhalten gebracht werden. Die Polizei vor Ort stellte bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass beide sich abwechselnden Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren und unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Doch damit nicht genug, - der 16jährige führte eine seit einem Jahr unterschlagene EC-Karte mit sich, bei dem hinzugestiegenen Kumpel konnten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme mehrere abgepackte Marihuana-Knospen in Umverpackungen sowie eine kleinere Menge Kokain aufgefunden werden. Beiden Beschuldigten wurde im Anschluss auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen, - zudem wurden sie einer Erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Nach Ende der polizeilichen Maßnahme erfolgte die Überstellung beider Jugendlichen an deren Erziehungsberechtigten.

Straf-sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

