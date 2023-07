POL-PDMT: Mehrfacher Diebstahl nach Geburtstagsfeier

Montabaur (ots) - In der Nacht von Freitag, 21.07.2023 auf Samstag, 22.07.2023 wurden in den Stadtteilen Elgendorf und Horressen mehrere unverschlossene PKW geöffnet und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (02602/9226-0) in Verbindung zu setzen. Es ergeht erneut ...

