Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges

Geisig (ots)

In der Nacht von Freitag, den 21.07.23, auf Samstag, den 22.07.2023, wurde aus einer Fahrzeughalle in Geisig ein hochwertiger PKW, Porsche GT3 RS, entwendet. Dazu drangen die unbekannten Täter in die Halle ein und fuhren vermutlich mit dem gestohlenen Fahrzeug davon. Etwaige Zeugen, die den auffälligen grünen Porsche gesehen oder entsprechende Geräusche vernommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

