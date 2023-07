POL-MI: Einbrecher haben in den vergangenen Tagen einen Baumaschinenverleih in Friedewalde heimgesucht und dort ihr Unwesen getrieben.

Espelkamp (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Gestringen am Montagmorgen bittet die Polizei eine beteiligte Pedelec-Fahrerin um Kontaktaufnahme. Den Erkenntnissen nach hatte eine Jugendliche mit ihrem Pedelec gegen 10.15 Uhr die Gardestraße in Richtung Nordwinkel befahren, als sie einem entgegenkommenden blauen VW auswich und in der Folge zu Fall kam. Nachdem sich ...

