POL-PDMT: Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall in Hof

Montabaur (ots) - In der Nacht vom 22.07.2023 auf den 23.07.2023 kam es anlässlich einer Geburtstagsfeier an der Grillhütte "Zur Schönen Aussicht" in Neuhäusel zu mehreren Diebstählen. Dabei wurde der Inhalt von insgesamt drei Handtasche entwendet, die Taschen konnten wenig später in Tatortnähe aufgefunden werde. Hinweise nimmt die örtlich zuständige Polizeiinspektion Montabaur entgegen. Rückfragen bitte an: ...

