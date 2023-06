Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuer auf Bauernhof in Biemenhorst

Bocholt (ots)

Heute Morgen gegen 5:45 Uhr entzündeten sich einige Strohballen in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Möllenstegge in Bocholt-Biemenhorst. In einem abgesetzten Teil der Stallung waren ca. 120 Strohballen gelagert, wovon einige in Brand gerieten. Es kamen glücklicherweise weder Personen noch Tiere zu Schaden.

Die Feuerwehr schützte mit einem Strahlrohr den weiteren Übergriff auf das Stallgebäude und verbrachte die Tiere, mit Unterstützung der Landwirte, in einen sicheren Teil. Im weiteren Verlauf richteten die Einsatzkräfte auf einem naheliegenden Feld eine Ablagestelle für das brennende Stroh ein, dort konnte es mit zusätzlichen Strahlrohren auseinandergezogen und abgelöscht werden. Für die Löschwasserversorgung wurde ein Löschwasserbrunnen in ca. 350m Entfernung in Betrieb genommen und eine Löschwasserleitung über weite Wegestrecke aufgebaut.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bocholt mit 12 Fahrzeugen. Aufgrund der besonderen Lage im Außenbereich wurde zeitnah die Freiwillige Feuerwehr nachalarmiert. Zusätzlich waren zahlreiche Sonderfahrzeuge zur Löschwasserförderung eingesetzt. Der Einsatz war nach 5 Stunden beendet.

