FW Bocholt: Brennende Gartenhütte

Um circa 21:40 Uhr rückte die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einer brennenden Gartenhütte in Barlo aus. An der Plückelsheide brannte eine circa 10 m mal 4 m große Gartenhütte in voller Ausdehnung. Diese wurde durch einen Trupp der Feuerwehr, geschützt durch Atemschutzgeräte, gelöscht. Im Anschluss wurde ein unmittelbar angrenzendes Garagendach mit Hilfe der Drehleiter kontrolliert. Ein größerer Schaden an der Garage konnte durch die Löschmaßnahmen verhindert werden. Durch den Rettungsdienst wurde eine Person betreut. Ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt elf Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

