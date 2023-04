Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Kellerbrand

Bocholt (ots)

Um 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Kellerbrand in der Schwartzstraße alarmiert. In einem Wohnhaus, in dem zwei Familien wohnten, brannte es im Keller. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnten alle Bewohner das Haus verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst betreut, blieben aber unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht und das Haus vom Brandrauch befreit. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell