LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Am Mittwoch gegen 04:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Kia die B 85 von Bad Berka in Richtung Blankenhain. Kurz vor dem Abzweig Neusaalborn überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier. Am Pkw entstand Sachschaden, der Schwarzkittel wurde tödlich verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

