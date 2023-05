Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindertagesstätte und Kindergarten

Erkelenz-Gerderath (ots)

Über das Pfingstwochenende kam es in Gerderath zu zwei Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten. Unbekannte Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Hermann-Josef-Straße und durchsuchen die Büro- und Gruppenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie ein Laptop sowie eine Kaffeemaschine. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 26. Mai (Freitag), 16 Uhr und dem 30. Mai (Montag), 06.30 Uhr. Zwischen Freitagabend (26. Mai), 18 Uhr und Dienstagmorgen (30. Mai), 7 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster an einem in der Genenderstraße gelegenen Kindergarten auf und gelangten so ins Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

