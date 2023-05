Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Grundschulen

Erkelenz-Kückhoven/Houverath (ots)

Zwischen letzter Woche Freitag (26. Mai), 16.30 Uhr und Dienstag (30. Mai), 10 Uhr, drangen Einbrecher am Bellinghovener Weg in Kückhoven gewaltsam in das Gebäude einer Grundschule ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld. Unbekannte Personen verschafften sich zwischen Montagnachmittag (29. Mai), 13.30 Uhr und Dienstagmorgen (30. Mai), 7 Uhr, Zutritt zur Grundschule in der Blumenstraße in Houverath und durchsuchten Büro- sowie Aufenthaltsräume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie iPads und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und klärt zudem, ob diese in Zusammenhang stehen könnten.

